Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo nieuwe presentatoren 5 Uur Show

„De mix aan onderwerpen in combinatie met de actualiteit en het feit dat dit live tv is maakt het dat ik ontzettend veel zin heb om de 5 Uur Show te gaan presenteren. Nu kan ik, na mijn wat meer serieuze kant, ook een meer lossere kant van mezelf laten zien”, reageert Brecht van Hulten.

Ook Carolina Lo Galbo is enthousiast: „Als journalist en presentator vind ik het heerlijk om mensen te interviewen en ik kijk er enorm naar uit om dat nu te doen op het gebied van politiek tot showbizz. Ik wil graag ingewikkelde zaken eenvoudig maken en op zoek gaan naar het persoonlijke verhaal achter de actualiteit.”

Er is tevens een nieuwe rubriek waarbij iemand aandacht vraagt ’voor een bepaald onrecht of zich druk maakt om regionale of landelijke gebeurtenissen. Ze worden niet gehoord of hebben geen idee hoe ze hun probleem moeten oplossen’. In de studio wordt het probleem verder besproken en verschaffen deskundigen helderheid.