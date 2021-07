Marieke Derksen was vroeger bang dat Johan ’de volgende’ werd

„Ooit, na de moord op Theo, kwam die gedachte in mij op toen iemand op tv zei: wie is de volgende?” aldus Marieke Derksen. „Maar Johan houdt zich bezig met randzaken. Peter R. de Vries hield zich echt bezig met echte maatschappelijke dingen. Dat is veel belangrijker, veel zwaarder. Tegenwoordig ben ik daar niet meer bang voor.”

Marieke Derksen gaf talloze bestsellers uit, zoals Gijp, Kieft, Sneijder en Derksen. Toch voelt zij zich nauwelijks thuis in de uitgeverswereld. „Ik ben op het Boekenbal geweest, maar rende snel gillend naar buiten”, vertelt ze. „Iedereen vindt zichzelf ontzettend interessant en het is helemaal niet gezellig. Ik zit veel liever in een bruine kroeg met leuke mensen.”

Derksen gaf tot nu toe vooral boeken uit over kleurrijke voetballers: „Maar als Dennis Bergkamp of Arjen Robben zich melden, sta ik ook te juichen. Het hoeft niet alleen te gaan over mensen die altijd in de kroonluchter hebben gehangen of een verslaving hadden. Je kan ook gewoon de sympathie-factor hebben.”

De uitgever wil zich de komende jaren meer op boeken over de entertainmentsector gaan richten. „Ik zit nu natuurlijk ook op het snijvlak: mensen als Johan en René van der Gijp zijn voor veel mensen ook niet eens meer voetballers.”