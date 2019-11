Cyndi Lauper krijgt VN-prijs om werk voor lhbti-community

Cyndi krijgt de erkenning voor haar levenslange werk voor de lhbti-community, meldt Billboard dinsdag. De zangeres was bijvoorbeeld in 2008 een van de medeoprichters van de non-profitorganisatie True Colors United, een stichting die zich inzet om dakloze lhbti-jongeren een dak boven het hoofd te bieden.

De Girls Just Wanna Have Fun-zangeres krijgt de award uit handen van Kesha tijdens haar Home for the Holidays benefietconcert in Los Angeles op 10 december. Op deze Dag van de Mensenrechten wordt volgens de organisatie voortaan ieder jaar een High Note Global Prize-award uitgereikt.