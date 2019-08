Ellie Lust haalt uit naar politie

„De meel mag uit mijn mond, dus ik mag ook meer spreken vanuit mij. De politie heeft veel woorden over diversiteit, maar het is niet de bedoeling dat je je onderscheidt”, vertelt Ellie. Ook zegt ze zich ’wel weg-georganiseerd’ te voelen, waarmee ze erop lijkt te doelen dat ze op een gegeven moment te opvallend werd binnen de politie.

Ze voegt daar aan toe over het onderwerp diversiteit: „Intern geeft het nog altijd veel discussie. Op sociale media worden er foto’s geplaatst en dan weet ik dat er collega’s zijn die daar kotsemoji’s onder plaatsen”, zegt Ellie met als voorbeeld kiekjes van collega’s op boten bij de Canal Parade.

Eerder claimde Ellie dat ze weg moest bij de politie, omdat haar voormalige werkgever haar vroeg een keuze te maken tussen haar werk bij hen en haar televisiewerkzaamheden. De blondine raakte erg populair na haar deelname aan Wie is de Mol?, waarna ze regelmatig te zien was in talkshows en haar eigen programma had, Ellie op patrouille.

Onder vuur

Donderdag maakte Jan Dijkgraaf bekend samen met Jan Roos Ellie aan te klagen, nadat advocaat Sidney Smeets in haar documentaire Ellie aan de verkeerde kant beweerde dat Dijkgraaf en Roos trans- en homofoob zijn en oproepen tot geweld tegen homo’s. Tot op heden heeft de voormalig politiewoordvoerder nog niet op gereageerd.

Op Twitter wordt er vrij negatief gereageerd op Ellie’s uitspraken in de talkshow van Eva Jinek. Zo schrijft er iemand: „Ellie vervuilt net als Mart Smeets haar eigen nest.....”, en een ander twittert: „Ellie Lust bij #jinek zegt dat ze is weggesaneerd door haar geaardheid. Wat een onzin, ze moest gewoon een keuze maken tussen een carrière op tv of politie. Terecht ontslagen dus. Overgewaardeerde voorvechtster van homoscene.” Toch is er ook iemand die haar wel kan waarderen: „Vind wel echt heel mooi dat Ellie lust zich uitspreekt over gebrek aan diversiteit bij politie. Heel dapper en nodig.”