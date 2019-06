Dave Roelvink weet al wanneer hij vader wil worden

Broer Donny vraagt hem in de meest recente aflevering van De Roelvinkjes passen op de winkel hoe lang hij denkt dat het gaat duren voordat hij oom wordt. Hij wijst hem nog even op zijn huidige leeftijd van 25. Waarop Dave reageert: „Twee jaar.” Om zich direct te herstellen: „Twee, drie jaar. En dan mag jij ’m vier dagen in de week hebben.”

De aanleiding voor de vraag was de aflevering waarin de familie Roelvink voor het programma dit keer niet alleen op de winkel past, maar ook op de vijf kinderen tussen de twee maanden en zven jaar oud van Fabian en Rowena. Naar aanleiding daarvan grapte Dave dat zoveel kinderen niet zijn ding is. „Na de tweede laat ik er een knoop inleggen.”