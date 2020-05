Festival Milkshake definitief verplaatst naar 2021

Bezoekers tijdens het Milkshake Festival op het Westergasterrein in Amsterdam in 2018 Ⓒ ANP Kippa

Het festival Milkshake wordt definitief verplaatst naar 2021. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. In eerste instantie was nog geopperd dat het feest, dat elk jaar eind juli in Amsterdam plaatsvindt, naar september verplaatst kon worden. Maar nu is besloten dat dit geen optie meer is.