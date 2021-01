Bridgerton en The Crown vechten om dezelfde kastelen

Wilton House, een geliefde filmlocatie voor zowel Bridgerton als The Crown. Wie van de twee hitseries mogen er aankomend jaar gaan draaien? Ⓒ ANP/HH/Getty Images

Het zijn twee van de grootste pareltjes die Netflix uit heeft uitgezonden, de kostuumdrama’s Bridgerton en The Crown. Die laatste dateert al uit 2016 en is inmiddels toe aan zijn vijfde seizoen, waarvoor de opnamen dit jaar gepland staan. Bridgerton kende haar debuut afgelopen kerst en bleek een megasucces. De serie is nu al bijna NEGENTIG MILJOEN keer bekeken wereldwijd. Ook zij willen in 2021 starten met het draaien van een nieuwe reeks, maar dat kan nog wel eens grote problemen opleveren...