Getekend verzekeringsdocument Kurt Cobain onder de hamer

De zanger woonde slechts een paar maanden voor zijn overlijden in het huis in Seattle. Het is ook de woning waar Kurt een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Het veilinghuis verwacht dat het papiertje zo'n 100.000 dollar gaat opleveren. Daar krijgt de nieuwe eigenaar ook foto's van de woning bij van hoe het eruit zag voordat een brand in 2016 delen verwoestte. Een deel van de opbrengst gaat naar een organisatie die zich inzet voor zelfmoordpreventie.

Onlangs werd een oude gitaar van de zanger voor een recordbedrag geveild. Het instrument leverde meer dan 6 miljoen dollar op.