Amanda Bynes staat pers voorlopig niet te woord: ’Nog niet klaar voor’

De voormalig kindster wordt ’overspoeld met verzoeken, vooral in de afgelopen vijf dagen’, zegt haar advocaat David A. Esquibias tegen entertainmentwebsite TMZ. Maar ’ze is nog niet klaar om te praten’ en ’houdt zich even gedeisd’. Onder meer The New York Times, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, Vanity Fair en Elle zouden graag een interview met Bynes willen, meldt TMZ, dat verder zegt dat ook verscheidene televisieshows interesse hebben.

Bynes kwam op 27-jarige leeftijd onder curatele van haar moeder omdat het mentaal niet goed met haar ging. De actrice zou onder meer brand hebben gesticht op de oprit van een oudere vrouw. Haar moeder, Lynn Bynes, kreeg in 2013 zeggenschap over haar financiën en op het vlak van medische zaken. De rechter besloot die regeling dinsdag te beëindigen, nadat de voormalige actrice hier in februari een verzoek voor had ingediend.

Bynes, nu 35 jaar, kampte in het verleden met verslavingen. Zij is inmiddels al een aantal jaar van de drank af en gaat wekelijks naar bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten.