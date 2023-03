Formidabele schurkenrol van Jonathan Majors in ’Creed III’

Wat: drama, boksfilm

Regie: Michael B. Jordan

Met: Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson

Michael B. Jordan toont zich als debuterend regisseur even trefzeker achter als voor de camera in Creed III, de eerste film in de Rocky/Creed-franchise die het zonder een optreden van Sylvester Stallone moet stellen. Mede dankzij een formidabele schurkenrol van Jonathan Majors doet dat gemis zich nauwelijks gelden. De acteur, die met onderkoelde dreiging ook Ant-Man: Quantumania interessanter wist te maken, geeft hier gestalte aan Damian ‘Dame’ Anderson. Deze ooit zo talentvolle bokser en jeugdvriend van Adonis verdween al jong achter de tralies, na een akkefietje waar ook Creed bij betrokken was. Nu hij eindelijk weer op vrije voeten is, heeft hij wat in te halen. En Donnie moet hem daarbij helpen...

Boosaardige intenties

Inspelend op oude schuldgevoelen weet de voormalige bajesklant Adonis zover te krijgen. Tot hij uiteindelijk zijn boosaardige intenties onthult: hij wil zijn oude vriend álles afnemen. Voor Donnie is een titelgevecht in de ring de enige manier om dat te voorkomen. Levensgevaarlijk vanwege oude blessures én omdat Dame er ronduit smerige trucjes op na houdt. De voorbereidingen op dat treffen doen vertrouwd aan, net als de climax zelf. Toch weet Michael B. Jordan daar als regisseur een verfrissende draai aan te geven. Ook door het schetsen van een emotionele achtergrond die laat zien dat zijn titelheld hier deels tegen zichzelf vecht.

✭✭✭✩