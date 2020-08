Leo Blokhuis: ook dit jaar gewoon Top 2000 a gogo

Al achttien jaar duiken Matthijs en Leo op televisie in de ’lijst der lijsten’ van NPO Radio 2. „We gaan wel een Top 2000 a gogo maken, maar hoe dat eruit gaat zien? Nog geen idee”, zegt Leo.

Een stampvol Top 2000 café lijkt dit jaar vanwege het coronavirus niet realistisch. „Dat zou wel eens heel anders gaan zijn.” Desondanks is ook de eindejaarslijst dit jaar gewoon te horen op NPO Radio 2, aldus Leo.

Matthijs liet kort na het nieuws over zijn vertrek bij DWDD al weten dat hij graag nog door zou willen gaan met het muziekprogramma. „Ik denk dat Leo Blokhuis en ik dat willen blijven doen tot we hand in hand tijdens Bohemian Rhapsody het ondermaanse zachtjes verlaten voor de grote pophemel”, zei hij toen.