Dancefeest Sensation terug van weggeweest: ’Total nightlife experience’

„Natuurlijk zijn er uitdagingen. Iedereen in de sector trekt aan personeel, aan materiaal en in de overvolle evenementenkalender ook aan data. Dat merkt iedereen”, vertelt Keijer aan het ANP.

„Iedereen in de branche maakt bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde systeem voor podia en die planning is heel belangrijk, want dat leg je als eerste in een zaal en kan er pas als laatste weer uit. Zelf hadden wij een technisch issue op het gebied van video. Uiteindelijk is het apparaat om het op te lossen na drie dagen bellen gevonden in Oost-Duitsland, waarna we het hierheen hebben kunnen laten vliegen. Blij dat we het op hebben kunnen lossen, maar het brengt wel weer een kostenpost met zich mee.” Qua personeel zijn er zaterdag geen tekorten, zegt de organisator.

Vernieuwing

In 2017 stopten de populaire Sensation-feesten, omdat organisator ID&T Group wilde ’vernieuwen’. Die vernieuwing laat vanwege corona nog even op zich wachten, maar ook deze editie in de oude stijl brengt vernieuwingen met zich mee. Naast nieuwe technische snufjes wordt er met een nieuwe line-up een nieuwe doelgroep aangesproken. Mensen die tot vijf jaar geleden nog te jong waren voor Sensation, maar ook mensen die toen al wel wilden maar gewoon niet gingen, zegt Keijer.

„Het jongere publiek gaat heel erg voor de line-up tegenwoordig. Eerst checken ze die en daarna kopen ze een kaartje. We hebben dus echt een verfrissende line-up met namen die nog nooit op Sensation in Nederland hebben gestaan, zoals Acraze, Diplo, Oliver Heldens en Malaa.” ’Oudere’ fans van het festival zullen hun feest echter nog wel herkennen, zegt de organisator. „Die gaan weer voor de total nightlife experience zoals ze die van vroeger kennen.”

Net als ’vroeger’ is het publiek ook nu weer opgeroepen om in het wit gekleed te komen. Ook Keijer, die al sinds 2001 bij het dancefeest is betrokken, gaat in het wit. „Ik heb nog wel wat liggen”, lacht hij. Het meest kijkt hij uit naar de start van het feest zaterdag. „Dat er bijna 40.000 man in ArenA staat en dat de Sensation-stem weer brult: ’Welcome at Sensation’ en dan de hele zaal ontploft.”