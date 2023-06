Kim Cattrall terug als Samantha in tweede seizoen SATC-reboot

Entertainment magazine Variety meldt dat Cattrall haar opwachting maakt in de laatste aflevering van het komende seizoen. Van een grote hereniging met de andere castleden is geen sprake: bronnen melden dat Cattrall slechts in één scène te zien zal zijn.

Toch is zelfs dat al meer dan opmerkelijk. De 66-jarige actrice gaf voor de start van And just like that herhaaldelijk aan geen interesse te hebben in de reboot. Ze maakt al jaren geen geheim van een slepend conflict tussen haar en hoofdrolspeler Sarah Jessica Parker. Volgens Kim waren ze nooit echt vrienden en doet Parker zich veel aardiger voor dan ze feitelijk zou zijn.

De makers van And just like that hebben de ruzie tussen de actrices gebruikt als verklaring voor het ontbreken van Samantha in de reboot. Het personage woont inmiddels in Londen en is gebrouilleerd met haar drie oude vriendinnnen. In het slot van de eerste reeks stuurt Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) een sms naar Samantha in de hoop de band te herstellen.

Geen hereniging

Van een warme hereniging achter de schermen tijdens de opnames is echter geen sprake. Bronnen melden dat de grote comeback van Samantha Jones uiteindelijk slechts één scene behelst: een telefoongesprek tussen Jones en Bradshaw dat Cattrall afgelopen maart in haar eentje heeft opgenomen.

Het tweede seizoen van And just like that gaat op donderdag 22 juni van start, de terugkeer van Samantha is pas in augustus te verwachten.