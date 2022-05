Bono schrijft memoires: ’Ik worstel nog steeds met overgave’

Fans mogen rekenen op een openhartig boek waarin Bono zijn herinneringen, inzichten en mijmeringen deelt. De zanger neemt de lezer mee van zijn jeugd in Dublin, inclusief het plotselinge verlies van zijn moeder toen hij 14 was, tot de onwaarschijnlijke reis van U2 dat uitgroeide tot een van ’s werelds meest invloedrijke rockbands.

„Toen ik aan dit boek begon, hoopte ik gedetailleerd te beschrijven wat ik tot nu toe alleen heb geschetst in liedjes. Over de mensen, plaatsen en kansen in mijn leven’, aldus Bono over zijn biografie. „’Overgave’ is een woord vol betekenis voor mij. Opgroeien in Ierland in de jaren zeventig met mijn vuisten gebald (muzikaal gesproken), het was geen natuurlijk concept. Ik worstel nog steeds met overgave. In de band, in mijn huwelijk, in mijn geloof, in mijn leven als activist... Surrender is het verhaal van een pelgrim die worstelt om vooruit te komen, maar onderweg veel plezier beleeft.”

Redacteur en uitgever Reagan Arthur voegt daaraan toe: „We hebben het geluk dat Bono niet alleen een dramatische persoonlijke geschiedenis te vertellen heeft, maar dat hij ook een echt begaafd schrijver is. Surrender is eerlijk, intiem en diepgaand, het is een prachtige vertelling van een opmerkelijk leven.”

Surrender: 40 Songs, One Story komt uit op 1 november.