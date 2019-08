Drievoudige bypassoperatie voor Spaanse oud-koning Juan Carlos

Juan Carlos vrijdag op weg naar het ziekenhuis in Madrid voor een hartoperatie Ⓒ BSR Agency

De Spaanse emeritus-koning Juan Carlos is opgenomen in een ziekenhuis in Madrid voor een hartoperatie. De aard van de ingreep is niet bekendgemaakt, maar volgens Spaanse media ondergaat de 81-jarige oud-vorst een drievoudige bypassoperatie.