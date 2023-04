Taylor Swift loopt blessure op tijdens optreden

De zangeres kon de val breken met haar hand, maar daarbij liep ze een blessure op. Op sociale media circuleerden foto’s waarop te zien was dat Taylor iets aan haar hand mankeerde. Bij een volgende kledingwissel werd haar hand vakkundig ingetapet, zodat ze het optreden kon afmaken.

Fans waren bezorgd over de blessure, maar Taylor liet maandag via sociale media weten dat ze in orde is. Ook bedankte ze haar fans die naar haar drie optredens in Houston waren gekomen.