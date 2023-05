Nashville eert Taylor Swift met eigen bank in park

De bank staat op een van haar favoriete plekken, meldt Billboard. Burgemeester John Cooper van de muziekstad presenteerde de nieuwe Swiftie-bank, gelegen in het populaire Centennial Park, op Twitter: „Welkom thuis, @taylorswift13. Vanaf vandaag heb je nu de perfecte plek om te lezen in Centennial Park. Nashville is KLAAR voor dit weekend.”

„Voor Taylor Swift”, staat op een klein groen plaatje op de bank. „Een bank voor jou om op te lezen in Centennial Park. Welkom thuis, Nashville.” De plaquette is een verwijzing naar Swifts lied Invisible String, dat begint met de tekst: „Groen was de kleur van het gras waar ik vroeger las in Centennial Park.” Tegen het einde van het geliefde nummer verwijst de twaalfvoudig Grammy-winnaar opnieuw naar het park: „Goud was de kleur van de bladeren toen ik je Centennial Park liet zien.”