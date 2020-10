Duitse minister waarschuwt Thaise koning

Volgens Maas wordt niet alleen in de afgelopen weken goed gelet op de in Beieren wonende Vajiralongkorn, maar gebeurde dat al ’geregeld’. „Als er dingen zijn die wij als illegaal beschouwen, heeft dat onmiddellijke gevolgen”, aldus de minister.

Begin deze maand zei Maas al dat Vajiralongkorn niet vanuit Duitsland zijn koninklijke plichten kan uitvoeren. „We hebben het duidelijk gemaakt dat politiek met betrekking tot Thailand niet vanaf Duitse bodem mag worden gevoerd”, zei Maas toen over de koning. „Als er gasten in ons land zijn die staatszaken vanaf ons grondgebied regelen dan willen we dat altijd tegengaan.”

In Thailand wordt al maanden geprotesteerd tegen de regering en de macht van de koning. Demonstranten zijn maandag van plan om naar de Duitse ambassade te marcheren om daar de legale status van de koning in Duitsland in twijfel te trekken.