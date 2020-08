Josje Huisman roept op tot verzet tegen Belgische coronamaatregelen

„Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”, vroeg Josje zich af in een inmiddels verdwenen Instagram Story. Ze postte daarbij een foto van een betoging in Duitsland waar men de straat op ging om te protesteren tegen de maatregelen.

In een ander bericht deelt Josje: „Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99,5 procent van de Belgen die gezond waren en zijn.”

In Antwerpen is momenteel een avondklok van kracht en zijn mondkapjes overal verplicht. De regio hoopt zo het toenemende aantal coronabesmettingen in te dammen.