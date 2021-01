Buren sturen politie naar Rag'n'Bone Man om feestje, blijkt karaoke te zingen

Rag'n'Bone Man schreef dat hij niet erg te spreken was over de actie van zijn buren. Die probeerden hem te verlinken, mopperde hij in de tweet die hij inmiddels heeft verwijderd.

Er was overigens wel een feestje bij de zanger. Hij vierde zijn verjaardag met zijn huisgenoot. Samen zongen ze karaoke-versies van klassiekers uit de jaren tachtig. De zanger vertelt zijn volgers niet hoe het politiebezoek is afgelopen.

Overigens had Rag'n'Bone Man op vrijdag nog iets anders te vieren. Hij maakte bekend dat eind april zijn nieuwe album verschijnt. De plaat gaat Life By Misadventure heten en de eerste single ervan is al uit. Die heet All You Ever Wanted.