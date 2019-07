Mariah Carey volbrengt #BottleCapChallenge zingend

Op social media zijn mensen massaal in de ban van de #BottleCapChallenge. Ook de sterren wagen zich aan het kunstje waarbij een dop die los op een fles zit eraf moet worden geschopt zonder de handen te gebruiken, terwijl dit slow-motion op video wordt vastgelegd.

Mariah Carey lijkt in eerste instantie ook voor een ’spinkick’ te gaan. In de video die ze zondag online zette neemt ze diep adem maar in plaats van te trappen legt ze een vinger op haar oor en laat ze een hoge noot horen. Met wat speciale effecten vliegt de dop vervolgens van de fles.

In de afgelopen weken deden onder meer John Mayer, Jason Statham, Diplo en Blake Shelton mee met de #BottleCapChallenge.