Jan Smit volgt Lil’ Kleine op in The Voice

Het was al een tijd duidelijk dat Lil’ Kleine niet terug zou keren als coach en jurylid na zijn ruzie met Anouk in het afgelopen seizoen en kritiek op zijn kritiekloosheid. Maar de vraag wie hem zou opvolgen, bleef lange tijd onbeantwoord. Nu is het dan eindelijk duidelijk wie de langverwachte vierde stoel zal bezetten. „Ik zei gelijk ’ja’. Het is een mooi programma waarin talenten de kans krijgen zich te laten zien. Ik ben van de volkse kant en daar sta ik alleen in. En als jij kiest voor dit”, vertelt hij, wijzend op zijn gouden platen”, moet je bij mij zijn.”

Jan Smit kampte vanaf vorige zomer met een burn-out en veegde in november zijn hele agenda leeg om echt te kunnen herstellen. Een periode waarin hij ontdekte dat er ’meer is dan dit’, doelend op zijn muzikale successen.

Zijn eigenlijke terugkeer naar de spotlights zou het Eurovisie Songfestival zijn, dat hij samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley zou presenteren, maar dat viel door de coronacrisis in het water. Jan Smit heeft Chantal, die The Voice presenteert, wel alvast stiekem van tevoren op de hoogte gebracht. „Zo zien we elkaar toch snel weer.”

De kinderen van Jan Smit waren dolenthousiast dat hun succesvolle vader nu bij hun favoriete show The Voice waren te zien.

Anouk, Ali B en Waylon behouden hun plek op de rode draaistoel. De opnames van de Blind Auditions gaan begin september van start. Het programma is dit najaar te zien op RTL 4.