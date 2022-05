Al Bundy maakt comeback!

Sony Pictures zou volgens verschillende bronnen grootse plannen hebben en, belangrijker nog, alle hoofdrolspelers uit de serie opnieuw gestrikt te hebben om opnieuw samen te werken.

Kleine domper op de feestvreugde. Het zou wel gaan om een animatieserie, gebaseerd op hun karakters. Het goede nieuws: ieder spreekt zijn ’eigen’ stem in en maakt zo dus na vijfentwintig jaar een comeback... onzichtbaar weliswaar.

Dat was ’Al Bundy’ ook tijdens zijn laatste wapenfeit, zijn ’rol’ als octopus Hank in Finding Nemo. Hij verleende zijn stem en bleek nog steeds te imponeren.

Mateloos populair in de nineties, Married with Children. Ed O’Neill (links) speelde Al Bundy en is inmiddels 76. Toch komt hij terug! Ⓒ ANP/HH

Nu, op weg naar de tachtig, gaat O’Neill nog één keer gestalte geven aan zijn alter ego.

Net als zijn Peggy, oftewel Katey Sagal , die na ’Married’ nog meer succes vierde. Voor haar jarenlange rol in Sons of Anarchy kreeg zij in 2015 een Golden Globe.

Ook Christina Applegate, in de serie fameus als Kelly Bundy en getrouwd met de Nederlander Martijn Lenoble, werkt mee aan de animatieserie. Bijzonder en vooral knap, aangezien zij al jaren kampt met pittige gezondheidsproblemen. In 2008 kreeg zij de diagnose kanker en moest haar borsten preventief laten verwijderen. In 2021 hoorde zij dat ze MS had.

De carrière van David Faustino (Bud) stierf een zachte dood. Hij hoopt die met de Sony-reeks nieuw leven in te blazen.