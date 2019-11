Ophef over Holocaust-grap Louis C.K.

In Tel Aviv vertelde Louis C.K. zijn Israëlische publiek dat hij ’liever in Auschwitz zou zijn dan in New York’. Waarna hij toevoegde: „Ik bedoel nu, niet toen het nog open was.” Hoewel zijn publiek de grap ontving met applaus en gelach, krijgt de komiek er op sociale media behoorlijk van langs.

Louis woonde jarenlang in New York, maar zegt de miljoenenstad nu te haten. Eind vorig jaar maakte de 52-jarige komiek zijn comeback nadat hij ruim een jaar niet had opgetreden wegens MeToo-beschuldigingen. Vijf vrouwen vertelden in het najaar van 2017 aan de New York Times dat de comedian zich seksueel had misdragen. Hij zou in hun bijzijn hebben gemasturbeerd. Louis gaf het wangedrag toe en bood zijn excuses aan.

Ook over dat schandaal maakte Louis C.K. meerdere grappen tijdens zijn show. „Ook als ze ja zeggen, doe het dan alsnog niet, want het is niet erg populair. Doe het gewoon niet!”

In een verklaring liet Louis destijds weten erg veel spijt te hebben van zijn daden. „Ik zei egen mezelf dat wat ik deed oké was, omdat ik een vrouw nooit mijn penis liet zien zonder het eerst te vragen, wat ook waar is”, schreef Louis. „Maar later in het leven heb ik geleerd, te laat, dat wanneer je macht hebt over een andere persoon, hen vragen om naar je piemel te kijken, geen vraag is. Het is een hachelijke situatie voor hen. De macht die ik had over deze vrouwen is dat ze me bewonderden. En ik hanteerde die macht op onverantwoordelijke wijze.”