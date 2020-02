First Dates-deelnemer denkt dat Waylon Songfestival won

De jongen datet met een meisje dat vertelt dat ze zangles heeft van een bekend iemand. Ze wil duidelijk de naam niet zeggen, maar vertelt over deze BN’er: „Het is Nederlands grootste verrassing van dit jaar. Niemand kende hem en toen ineens iedereen. Die het Songfestival gewonnen heeft.”

De jongen vertelt in het praatje achteraf dat hij denkt dat zijn date wel goed kan zingen. „Ze heeft zangles gekregen van die Waylon.”

Waylon deelt het fragment op Instagram en schrijft er met veel smileys bij: „Duncan Laurence, uiteindelijk hebben we allebei iets niet goed gedaan.” Duncan Laurence won in 2019 glansrijk het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade. Een zelfverzekerde Waylon deed een jaar ervoor mee met Outlaw in ’em, maar kwam niet verder dan een achttiende plek.

Ook andere BN’ers als Lieke van Lexmond, Frans Duijts, Nielson, Giel Beelen, Charly Luske, Daphne Deckers en Danielle Oerlemans moeten smakelijk lachen om het misverstand.