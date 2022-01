RTL: contract belet Voice-slachtoffers niet zich uit te spreken

„Het heeft voor ons prioriteit dat iedereen die zich wil melden en uitspreken over incidenten dat in alle vrijheid kan en mag doen”, meldt een woordvoerder. RTL kan niet ingaan op de exacte inhoud van de contracten, want hier gaat producent ITV over. Deze laat in een verklaring weten geen vragen te beantwoorden terwijl het onderzoek naar de misstanden bij The Voice nog loopt.

In Beau was Nienke Wijnhoven te gast, die in 2018 meedeed aan The Voice. Zij vertelde betast te zijn door muzikaal leider Jeroen Rietbergen. De zangeres was bang haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer wist.

RTL laat dinsdag weten Wijnhoven en Kirsten Berkx, die ook te gast was in het programma, uit te nodigen voor een gesprek. Oud-kandidaten die iets kwijt willen over seksueel wangedrag kunnen zich het beste melden bij het speciale meldpunt dat is opgericht voor de zaak.

Van de buis

RTL heeft de huidige reeks van The Voice per direct stopgezet nadat het BNNVARA-programma BOOS had aangekondigd een uitzending aan de misstanden bij het programma te wijden. Rietbergen heeft een verklaring afgegeven waarin hij schuld bekent en spijt betuigt. De uitzending van BOOS komt donderdagmiddag pas online te staan.

Zorgen de openbaringen van Tim Hofman over het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland voor een cultuuromslag in Hilversum? Dat bespreken vier jonge Telgraafjournalisten in de podcast Generatie T.:

