Actrice Christina Ricci in verwachting van tweede kind

Het nieuws volgt op een langslepende scheiding van James Heerdegen, de vader van haar zevenjarige zoontje Freddie. Ricci beschuldigt Heerdegen van huiselijk geweld en vroeg in januari een contactverbod voor haar ex aan. De rechter wees dat toe en in april kreeg de actrice de volledige voogdij over haar zoon.

Het lijkt erop dat haarstylist Mark Hampton de vader is van het tweede kind van Ricci. In juli noemde de actrice hem in een verjaardagspost op Instagram ’mijn favoriete persoon, prachtig mens, magisch en goed’. Hampton deelde dinsdag op Instagram dezelfde echofoto’s als Ricci en schreef daarbij ook dezelfde tekst als de actrice.