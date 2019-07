Rafael Nadal zet jacht te koop voor opvallend bedrag

Had, want de tennisster werd in de halve finale verslagen in de klassieker tegen Roger Federer. Verliezen doet hij ook op de verkoop van het jacht, als hij zijn vraagprijs ervoor krijgt: in 2016 kocht hij het 24 meter tellende gevaarte nog voor drie miljoen euro. Met zijn vermogen van bijna 156 miljoen euro kan hij het hebben. Het jacht werd toen Beethoven genoemd, een eerbetoon aan zijn geliefde overleden grootvader Rafael, die muzikant en dirigent was.

Wat hij met de verkoop van het jacht ook kwijt raakt, is zijn ontspanningsmogelijkheid. Eerder vertelde hij namelijk in een magazine voor jachteigenaars dat het schip hem hielp om tot rust te komen tussen zijn constante reizen door. „Het geeft me de kans om er tussenuit te gaan wanneer ik dat wil. De boot ligt een minuut rijden van mijn huis, dus ik kan elk moment zeggen: ’ik ga en kom morgen terug’.”