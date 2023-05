Ruud en Olcay over stop realityserie: ’Misschien zijn we niet leuk genoeg’

In de nieuwste aflevering gaat de radio-dj in gesprek met zijn vriendin en hebben ze het een half uur lang over hun realityserie Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed. De Wild staat er niet van te kijken dat de serie na een seizoen al van de buis wordt gehaald. „Kennelijk hebben we toch niet de goede stukken laten zien. Of zijn we gewoon niet leuk genoeg, dat kan ook!”

Ook Gulsen kan dit beamen. „Misschien is het ook zo dat we inderdaad niet zo’n boeiend leven hebben.” Ze heeft dan ook spijt dat zij heeft ingestemd met de serie. „Ik vind dat we het niet hadden moeten doen. Ik vind dat we het niet nodig hadden.”

De kijkcijfers van de realityserie daalden de afgelopen weken. De vijfde aflevering werd woensdag primetime gezien door 350.000 mensen. Toch stelde de NPO met klem „tevreden” te zijn over het programma en het bereik.