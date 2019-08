Kirsten Dunst walgt van kus met Brad Pitt

„Ja, dat was walgelijk”, vertelt de actrice aan Entertainment Today wanneer haar gevraagd wordt naar dé kus 25 jaar geleden. „Ik blijf daarbij. Het zou maar eng zijn als een 11-jarige zou zeggen: ‘Dit was geweldig!’ Dan zou je denken: ‘Er is iets mis met dit kind.’”

De kus mag ze dan walgelijk hebben gevonden, over de samenwerking met Brad Pitt en Tom Cruise is Kirsten wel positief. „Ze waren zo lief tegen me”, legt ze uit. „Ik bedoel: die productie, die film... Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Behalve misschien Marie Antoinette, gezien waar de film werd opgenomen. Maar afgezien daarvan maken ze dit soort films gewoon niet meer”, dwaalt ze wat af. „Ze behandelden me echt als hun kleine zusje.”

Brad Pitt en Kirsten Dunst in Interview with the Vampire. Ⓒ BSR Agency