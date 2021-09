Ook rapper Fresku wil tournee afzeggen; Kunstenbond doet oproep

Dat zei Fresku maandagavond in het NOS Journaal. „De afgelopen twee jaar zijn heel moeilijk geweest voor iedereen in de muziek en de entertainmentsector”, aldus de rapper. „Ik wil het liefste gisteren weer optreden. Maar dan wel met iedereen erbij. Het zou mij niet sieren als artiest met alle muziek die ik heb gemaakt over saamhorigheid en gelijkwaardigheid om een deel van mijn publiek buiten te sluiten. Dat vind ik not the way.”

De tournee van Fresku gaat volgende week van start. Eerder cancelden ook Jandino Asporaat, Tim Douwsma en Giel Beelen hun tournees om deze reden. Hun besluiten kregen overigens ook veel kritiek. Collega’s stelden op sociale media dat dit soort beslissingen weinig sociaal zijn naar hun medewerkers en crew toe, die ook eindelijk weer kunnen werken.

De Kunstenbond, een grote vakbond voor mensen die werkzaam zijn in creatieve beroepen, roept artiesten dan ook op te stoppen met het cancelen van tournees en voorstellingen. „Het is mooi dat die artiesten voor hun principes staan”, zegt een woordvoerder van de Kunstenbond naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. „Maar ten koste van wie gebeurt dit?” Vrijwel iedereen in de entertainmentsector werkt als zzp’er en heeft een loodzware periode achter de rug, zowel mentaal als financieel. „De pijn zit erin dat ze voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van anderen. Het risico van nog meer afgezegde optredens kunnen ze na anderhalf jaar corona bijna niet meer opvangen.”