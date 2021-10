Premium Het beste van De Telegraaf

Catherine Keyl: ’Het onzekere is er wel af’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Twee derde van haar leven, volgende week wordt ze 75, is Catherine Keyl actief in medialand. Nog dagelijks geniet ze ervan. ,,Mijn werk heeft mijn leven zo rijk gemaakt.’’ Ⓒ Ferry de kok

Wijsheid komt met de jaren en dat geldt dus ook voor Catherine Keyl. Volgende week wordt ze 75 en viert bovendien dat ze dan al een tv-carrière van een halve eeuw achter de rug heeft. Zo zelfverzekerd als ze inmiddels is – mag het op zo’n mooie leeftijd? – is haar niet aan komen waaien. ,,Vroeger was ik heel onzeker. Dat is er nu gelukkig wel van af.’’ Een gesprek met een van Nederlands grootste televisie-iconen.