Omroep MAX neemt kijker mee naar gesloten Paleis op de Dam

In Exclusief: achter de deuren van Koninklijk Paleis Amsterdam neemt omroepbaas en presentator Jan Slagter de kijker mee door het paleis. Hij wordt daarbij begeleid door conservator Alice Taatgen. Samen lopen ze langs beeldhouwwerken, schilderijen van grootmeesters als Govert Flinck en Ferdinand Bol en meubilair van Lodewijk Napoleon in het imposante paleis. Volgens de omroep ’een uniek gebouw dat een grote rol heeft gespeeld in onze vaderlandse historie en waar nog steeds geschiedenis wordt geschreven’.

„Het maken van uitstapjes is door de coronamaatregelen nog lastig en veelal onmogelijk”, aldus Slagter. „Ik ben daarom heel blij dat we in navolging van Keukenhof, nu óók naar Koninklijk Paleis Amsterdam mogen.”

De uitzending is op 30 mei om 19.05 uur te zien op NPO 1.