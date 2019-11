K-pop-artiesten voor jaren achter slot en grendel om groepsverkrachtingen

Veroordeelde K-pop-artiest Jung Joon-young Ⓒ Hollandse Hoogte

Twee K-pop-artiesten uit Zuid-Korea moeten vijf en zes jaar de cel in voor twee groepsverkrachtingen in 2016. In het vonnis wordt gesproken van ’quasi-verkrachtingen’, wat inhoudt dat de vrouwen niet bij bewustzijn waren en zich niet konden verzetten.