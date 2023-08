’Drank dreigde mijn leven te verwoesten’

Popformatie The Kik bestaat deze zomer 12,5 jaar. Een wonder, zo noemt frontman en gitarist Dave von Raven (42) dit jubileum. Na jaren van hoog oplopende ruzies is de groep rustiger geworden. Dat geldt in het bijzonder voor Dave persoonlijk. „Toen ik dacht dat ik was getroffen door een hartaanval, ben ik gezonder gaan leven.”

Voorman Dave von Raven van The Kik: „Er waren tijden dat ik niet naar een optreden ging zonder een fles whisky.” Ⓒ ANP/HH