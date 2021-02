Relatie Rebel Wilson weer voorbij

Een reden voor de breuk werd niet gegeven, volgens ingewijden zijn de twee uit elkaar gegroeid. Rebel maakte vorig jaar bekend dat ze een relatie met Jacob had. De twee leerden elkaar het jaar ervoor kennen.

De actrice deelde op sociale media geregeld foto’s van Jacob. Daar kreeg Rebel, die vorig jaar tientallen kilo’s afviel, niet alleen positieve reacties op. „Sommige mensen zeiden op social media: oh, je bent afgevallen en daarna kreeg je een knap vriendje. Tegen die mensen wil ik zeggen dat ik al met Jacob aan het daten was toen ik op mijn zwaarst was”, zei ze daarover. „Die man vond me leuk toen ik 100 kilo woog en nu ik 75 kilo weeg, daar wil ik duidelijk over zijn. Het is heel geruststellend dat het niet gaat om mijn lichaamstype. Hij vindt me leuk om wie ik ben.”