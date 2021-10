Kim Kardashian koopt Kanye West uit om huis te houden

Kim en Kanye kochten in 2014 voor 20 miljoen dollar een huis op een stuk grond van bijna vijfhonderd vierkante meter in het chique Hidden Hills. De bestaande woning ging tegen de grond en het paar deed jaren over de bouw van een nieuw landgoed. Inmiddels wordt de waarde geschat op zo’n 60 miljoen dollar. De reality-ster zou de rapper hebben uitgekocht om solo eigenaar te worden van de luxe woning. Volgens een bron van TMZ verliepen de onderhandelingen daartoe erg amicaal.

Of oudste dochter North (8) ook zo gelukkig is dat haar moeder de woning aanhoudt valt nog te bezien. Kim vertelde dinsdag in een nieuwe webshow van Ellen DeGeneres dat het meisje niet altijd even positief is over het nihilistische huis. „Als ik een meningsverschil heb met North, denkt ze altijd dat ze me enorm onderuit haalt door te zeggen ’jouw huis is zo lelijk, het is helemaal wit, wie wil er nou zo leven?’. Ze denkt dat ze me zo te pakken krijgt, en het is ook wel een beetje gemeen want ik hou van mijn huis.”