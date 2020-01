Jaap Reesema zat slapend achter het stuur: ’Ik had wel tegen een boom kunnen rijden’

Zo nu en dan valt de zanger in slaap achter het stuur. In zijn studententijd ging het een keer mis door alcoholgebruik. „Dat was niet zo gek, want daar waren we natuurlijk alleen maar aan het zuipen.” Na die avond is Jaap in zijn auto wakker geworden. Zijn auto kwam er helaas niet zonder kleerscheuren vanaf, want de velgen waren ernstig beschadigd.

Door extreme vermoeidheid ging het een paar jaar later wéér mis. Normaal corrigeert de auto van de zanger het rijgedrag wanneer het een vlak of kuil nadert, maar het technische snufje liet het stel in de steek. „En ik viel gewoon echt heel even knikkebollend in slaap en ik ging bám, door die kuil en ik rij die velg kapot, wat het minst erg is natuurlijk aan het verhaal. Maar ik had wel gewoon tegen een boom kunnen rijden, ja.”

’Dan ben je dood’

Jaap is zich ervan bewust dat dit soort situaties ook heel anders had kunnen aflopen. Op de suggestie van Sander dat hij tegen een boom had kunnen rijden, reageert hij: „Dan ben je dood.” Hij heeft er dan ook van geleerd: „Eigenlijk moet je dan dus al halverwege als je al voelt: ’ik val in slaap’, de auto aan de kant zetten, en een taxi nemen, hoe kut het ook is.”

Jaap zat niet alleen in de auto. „Met Kim, Gelukkig zonder de kinderen.” Of Kim dan niet gewaarschuwd had? „Ja maar die was ook knettermoe, dus die lag ook half te tukken. Nee, het was echt heel gevaarlijk!”

Yolanthe

Jaap en Sander kwamen dinsdag negatief in het nieuws, omdat er in de podcast vrouwonvriendelijke uitspraken worden gedaan over Yolanthe Cabau. Er wordt gesteld dat de voormalig voetbalvrouw lijkt op een kat met het syndroom van Down.