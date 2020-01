Slapend achter het stuur: Jaap Reesema tweemaal ontsnapt aan de dood

Zo nu en dan valt de zanger in slaap achter het stuur. In zijn studententijd ging het een keer mis door alcoholgebruik. „Dat was niet zo gek, want daar waren we natuurlijk alleen maar aan het zuipen.” Na die avond is Jaap in zijn auto wakker geworden. Zijn auto kwam er helaas niet zonder kleerscheuren vanaf, want de velgen waren ernstig beschadigd.

Door extreme vermoeidheid ging het een paar jaar later wéér mis. Normaal corrigeert de auto van de zanger het rijgedrag wanneer het een vlak of kuil nadert, maar toen zowel Jaap als zijn vriendin Kim Kötter tijdens het rijden in slaap waren gevallen, liet het technische snufje het stel in de steek. Gevolg: de twee werden wakker langs een landweggetje in een kuil. Wederom moesten de velgen van Jaaps auto eraan geloven.

Gelukkig is Jaap zich ervan bewust dat dit soort situaties ook heel anders hadden kunnen aflopen. Hij neemt zich dan ook voor om niet te rijden met alcohol op en geeft dit ook als tip aan zijn luisteraars mee. In het geval van vermoeidheid adviseert de zanger om de auto langs de kant te zetten en een taxi te pakken.