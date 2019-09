Verhuizing zorgt voor vertraging in zaak Gosschalk

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat aan Shownieuws weten dat de verhuizing van deze eerste behandelend officier van justitie een van de redenen is waarom de zaak nog altijd loopt. Inmiddels is er een nieuwe officier van justitie aangesteld.

Gosschalk werd begin januari gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij een zedendelict. Hiermee werd een langlopend onderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag door Gosschalk afgerond. Gosschalk heeft altijd ontkend dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, maar gaf gaf twee jaar geleden wel toe ’bepaalde grenzen te hebben overschreden’. Het OM liet begin dit jaar weten binnen een afzienbare termijn een besluit te nemen over het al dan niet vervolgen van hem. Dit besluit laat inmiddels al negen maanden op zich wachten.

De woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de nieuwe officier van justitie een besluit gaat nemen. „Hij moet zich in de zaak gaan inlezen”, aldus de zegsman. Er is geen nieuwe informatie in het dossier bijgekomen, meldt hij. De details van de aangifte die de aanleiding voor het onderzoek vormde, zijn nooit bekendgemaakt.

Gosschalk was de afgelopen twee decennia verantwoordelijk voor de casting van vrijwel alle grote film-, televisie- en theaterproducties in Nederland namens het bedrijf Kemna Casting, dat zijn naam intussen veranderd heeft naar Post Casteleijn. Ook maakte hij zelf films en musicals, zoals De Marathon.

