Lange Frans schudt tientallen handen op Museumplein

Op beelden van de demonstratie is te zien hoe Frans, nadat hij met applaus wordt onthaald, een rondje maakt langs de aanwezigen om handen te schudden. Ook ging hij met fans op de foto en omhelsde hij ze.

„Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud”, zegt de Amsterdamse rapper tegen AT5. „Het was een heerlijk samenkomen met vrienden en familie. We stonden hier tegen de spoedwet en de draconische maatregelen van de regering.”

Frans stelt ook dat hij niks verkeerd doet door mensen te knuffelen. „Zolang onze minister Grapperhaus kan knuffelen op z’n eigen bruiloft, dan kunnen wij dat ook. Als de minister van Veiligheid en Justitie dat doet is hij blijkbaar niet tegen samenkomen. En dat zijn wij ook niet.”

(Vanaf 1.39 minuten:)

Ophef

De rapper zorgde eerder deze maand voor veel ophef toen hij in zijn podcast openlijk met zijn gast Janet Ossebaard openlijk fantaseerde over een aanslag op onder meer premier Mark Rutte. „Mark Rutte, Geert Wilders, het koningshuis, allemaal”, somde Ossebaard het lijstje publieke figuren op die volgens haar gaan ’vallen’. „En moeten we dat zelf doen, of gaat er hulp komen?”, reageerde Frans.

„Wij kunnen dit niet alleen”, antwoordt Ossebaard. „Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoon houden.” Volgens Frans zijn zijn schietkunsten toereikend, maar „het is alleen dat mijn hoofd zegt van wacht even, ik hou van mijn nachtrust.” „Dat betekent wel dat we hulp nodig hebben”, concludeert Ossebaard.