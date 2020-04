’Ben Affleck wil gezin met nieuwe liefde Ana de Armas’

Ben Affleck en Ana de Armas Ⓒ Getty Images

Het is pas een maand geleden dat Ben Affleck bekendmaakte zijn geluk in de liefde weer te hebben gevonden en sindsdien zijn hij en Ana de Armas onafscheidelijk. Hoewel hun relatie pas pril is, bestaat er volgens de acteur geen twijfel over dat er voor hen een mooie toekomst in het verschiet ligt. Hij zou dan ook maar wat graag kinderen van haar willen.