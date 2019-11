’Job Gosschalk overweegt oude werk op te pakken’

Gerard Spong stelt in het AD de opmerking ’in het algemeen’ te bedoelen. Hij wil niet verduidelijken of zijn cliënt Gosschalk doelt op het casten van film- en tv-producties, het regisseren of het produceren van films, series en toneelstukken. „Mijn cliënt gaat er alle tijd voor nemen om hierover na te denken”, aldus Spong.

Hij wil geen termijn noemen. Overigens kan Gosschalk ook voor heel andere opties kiezen, stelt de advocaat. Als voorbeeld noemt hij ’het bestieren van een eenvoudig theehuisje aan de Middellandse Zee.’

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag het dossier in de zaak Job Gosschalk voorlopig gesloten. De officier van justitie kiest ervoor de aanklacht tegen de omstreden regisseur geen vervolg te geven in de rechtszaal en deze te seponeren, al hangen hier wel voorwaarden aan.