Nieuwe film Judd Apatow uit bioscopen verwijderd

The King Of Staten Island vertelt het semi-autobiografische verhaal van hoofdrolspeler Pete Davidson, die zijn vader verloor bij de aanslagen van 9/11. De film zou in première gaan op het SXSW-festival in Texas in maart, maar dat werd gecanceld in verband met de coronacrisis. Apatow en Davidson hoopten daarna op een première op het Tribeca Film Festival in New York, maar ook dat ging niet door vanwege de pandemie.

Uiteindelijk maakte Universal bekend dat The King Of Staten Island in juni on demand zou uitkomen. De film zou hetzelfde weekend ook in zo’n 100 bioscopen, waaronder een flink aantal drive-ins, in première gaan. Verschillende exploitanten laten echter aan Variety weten dat ze vlak voor het weekend van de studio te horen kregen dat zij de film toch niet mochten vertonen. Een reden werd daarbij niet gegeven.

Een anonieme bron meldt aan het blad dat de verwarring het gevolg was van interne miscommunicatie bij Universal. Die studio ligt al langer overhoop met bioscoopexploitanten na de on demand-release van animatiefilm Trolls in april. De ceo van Universal liet vorige maand weten dat die keuze, ook ingegeven door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende sluiting van bioscopen, bijzonder goed was uitgepakt en de studio vanaf nu gaat kijken of het niet vaker de bioscoop zal skippen om films direct via streaming aan te bieden.