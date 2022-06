Presentator en podcastmaker Luuk Dresen (27) overleden

„In de ochtend van zondag 26 juni 2022 is presentator en programmamaker Luuk Dresen op 27-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Luuk was enorm getalenteerd en zat vol ideeën en plannen. Een echte creatieveling die aan het begin stond van een veelbelovende carrière in de Nederlandse media, met een onlangs afgeronde master in Communicatiewetenschap”, laten zijn nabestaanden op Instagram weten.

„Luuks naam ging rond op diverse redacties, bij programmamakers en producenten, want hij was vlijmscherp en wist met zijn kennis zware kost met de nodige luchtigheid te brengen. Hierdoor kon hij een breed publiek aanspreken. Hij wilde niks liever dan dat. Zijn droom om anderen te vermaken, raken en inspireren is abrupt tot een einde gekomen”, vervolgt het bericht. „De opmerking ’dan doe ik het zelf wel’ maakte hem een multitasker. Zijn doorzettingsvermogen was ongekend en zijn werkethiek ongeremd. Zijn onuitputtelijke enthousiasme werkte aanstekelijk op iedereen. Luuk was er altijd voor anderen en zo zullen we hem herinneren.”

Noodlottig ongeval

Zijn manager Cyriel Marijnissen laat aan AT5 weten dat Luuk door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. „Ik kan het gewoon niet geloven. Je wereld staat in één klap stil. Ik kan het amper bevatten.” Luuk was, zo vertelt Marijnissen, een van de talenten van de zender. „Echt een professional en heel leergierig. Hij heeft heel veel meters gemaakt in aanloop naar het grote publiek. Maar dat échte grote publiek zal hem dus nooit echt leren kennen.”

Voor AT5 maakte Luuk onder meer het programma Politieke spelletjes in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor was hij te zien in het programma De nacht van. Volgens Marijnissen was Luuk heel trots op zijn werk. „Hij bedacht altijd formats en was zo onwijs trots op het stempel AT5.”

Talent award 2021

Tal van BN’ers staan stil bij het plotselinge overlijden. „Zo onwerkelijk. Wat heb ik van je genoten. Ik zal je missen vriend”, schrijft Tim Senders. „Wat een immens verdriet, het is niet te bevatten. Heel veel sterkte aan de familie, en al Luuk zijn dierbaren”, reageert Quinty Trustfull. Ook Robbert Rodenburg en Miljuschka Witzenhausen spreken hun medeleven uit.

Chantal Janzen deelt het tragische nieuws ook met het haar eigen volgers. „Ik wil dit bericht helemaal niet schrijven. Maar het moet. Want iedereen moet weten hoe leuk, lief, getalenteerd en ambitieus jij was. Je was altijd en iedere dag, ieder moment volgens mij, bezig met nieuwe plannen, projecten en mogelijkheden creëren. Ik mocht je na onze workshops samen de ’&C Talent award 2021 voor presentator’ uitreiken, en die was meer dan terecht voor jou. ’Jij wordt een grote’, zeiden we. En dat zou ook echt uit zijn gekomen”, schrijft Chantal Janzen bij een foto van hen samen.

Ze vervolgt: „Lieve Luuk wat zul jij een onvoorstelbare hoeveelheid aan dierbaren met groot verdriet achterlaten, want jij was volgens mij geliefd bij zovelen. Je bent maar 27 jaar geworden. Vanochtend kwam het nieuws tot ons dat je er plotseling niet meer was. Niet te bevatten. Ongelofelijk wreed en hard. Ik zal je lach en aanstekelijke enthousiasme nooit vergeten. Wij allemaal niet bij &C. Je hoorde bij onze familie. En dat zal altijd zo blijven. Dankjewel lieve Luuk, voor alle mooie momenten. Alle sterkte aan familie, vrienden, dierbaren.”

Luuk was naast presentator van Nieuwe Gasten en werkzaam voor AT5 ook een van de gezichten van de online serie Hart op de Tong van Hart van Nederland. Ook presenteerde hij de podcast H van Hetero op JUKE.