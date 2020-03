Zus Amal Clooney onder vuur om dure modieuze mondkapjes

De luxe mondmaskers die de schoonzus van George Clooney verkoopt, zijn niet medisch goedgekeurd. Toch mag de koper er meer dan dertig dollar voor neertellen, zo blijkt uit haar modewebsite. Daar krijgt die dan wel het masker, genaamd Le masque voor terug, met keuze uit verschillende kleurtjes, luipaardprint of camouflageprint. Er is zelfs een denim mondmasker te verkrijgen. Omschreven als: „In onze steeds veranderende wereld HEBBEN WIJ U GEDEKT: enkele comfortabele (en sjieke) kapjes helpen al een heel eind... Le Masque is ontworpen met de natuurlijke curves in je gezicht in gedachten, zodat het precies sluit.” Ook verkoopt ze voor 35 dollar zakjes om desinfecterende handcrème in te bewaren, als ’nieuw modestatement’.

Critici zijn woest en laten Page Six weten: „Het is heel ongevoelig en goedkoop dat ze het coronavirus uitbuit om winst te maken. Je kunt niet proberen om een gezichtsmasker tot een nieuw trendy modeassecoire te maken. De maskers doen absoluut niets om mensen te beschermen. Ze maakt gebruik van de angst van mensen om geld binnen te harken en dat is walgelijk.”

Toiletpapier

Een deel van de opbrengsten van de maskers gaat naar het Rode Kruis in Alamuddins woonplaats Singapore, voor mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Ter verdediging zegt Alamuddin dan ook: „Toen ik hoorde dat er geen maskers en geen toiletpapier was, dacht ik: ’Ik kan geen toiletpapier maken, maar wel maskers’. Ik probeerde gewoon te doen wat ik kon. Ik hoef er geen geld uit te halen, ik wil gewoon hepen.”

Aan Hello vertelde ze eerder al dat de maskers inderdaad niet het N95-certificaat hebben. „Het is een fysieke barrière voor hoesten en niezen. Het beschermt zoveel mogelijk, maar ze zijn niet medisch gecertificeerd. Maar dit is beter dan niets. Waarom niet wat moois en modieus’ toevoegen temidden van alle misère?

Tony Braxton

Eerder lag Tony Braxton onder vuur vanwege het promoten van Louis Vuitton-maskers. Andere modieuze maskers gaan over de toonbank voor maar liefst tweehonderd dollar.