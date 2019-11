Vrolijke chaos met een boodschap in De Pont

Monster Chetwynd (l) tijdens de openingsperformace in De Pont. Ⓒ Eigen Foto

Monster Chetwynd (46) is klein, tenger en vriendelijk. Haar frêle uiterlijk correspondeert dan ook totaal niet met haar wonderlijke voornaam, die gelukkig zelfgekozen blijkt te zijn. Koddige monsters maakt de excentrieke Britse kunstenares wel: van papier-maché met een grote opengesperde muil, of in verf, zoals haar reeks Bat Opera, een serie fijngeschilderde portretten van vleermuizen.