Katie Price lanceert lifestyle-platform

Het 42-jarige voormalige glamourmodel plaatste vrijdag een aankondiging in haar Instagram Stories. „Ik heb iets spannends om met jullie te delen... Volg mijn nieuwe pagina om als eerste op de hoogte te zijn.” Hoewel er nog niet veel bekend is over The Pricey Lifestyle, lijkt het te gaan om een platform gericht op gezondheid en wellness.

De laatste tijd is Katie Price ook druk in de weer geweest om zich klaar te maken voor haar muzikale comeback. Samen met producer Rick Live is ze de studio ingedoken om te werken aan haar nieuwe album. Ook heeft ze samen met haar vriend Carl Woods een nieuw YouTube-kanaal, Adventures with Katie and Carl, opgezet.

„Katie en Carl plannen een avontuur in Indiana Jones-stijl waarbij ze plaatsen bezoeken die andere koppels nog niet hebben ontdekt. Ze zijn van plan een grensverleggende show te maken over eten en reizen, gecombineerd met een liefdesverhaal dat zich voor de ogen van de kijker ontvouwt”, liet een bron aan Contactmusic weten.