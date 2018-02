Brace en ex-vriendin dupe van ’volkomen gestoorde vrouw’

Het blijkt dat rapper Brace mogelijk slachtoffer is van een vrouw met ’psychotische neigingen’. „Laat ik het zo zeggen”, begint de manager van de rapper tegenover Privé, „wie daar maar in de buurt zou wonen, die zou dezelfde pech hebben.”

Niet alleen van de auto van zijn ex Isabella is weinig meer over nadat die vannacht is afgebrand, ook aan haar huis in de buurt zijn flinke vernielingen toegebracht. Ramen zijn ingegooid, een auto is beschadigd en er lag troep op straat. Dit zou begonnen zijn met een burenruzie, door een vrouw die volgens buurtbewoners ’in de war was’. Deze vrouw zou inmiddels zijn aangehouden.

Bij het woonhuis werden donderdagmiddag de ramen vernield en troep op straat gegooid Ⓒ Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Ravage

De politie Midden-Nederland bevestigde vanochtend dat er sprake was van een burenruzie en dat er een vrouw is aangehouden. Over haar toestand wil een woordvoerder niets zeggen. Ter plekke reageerde de politie met de opmerking: ’We gaan nu kijken wat er met haar aan de hand is.’ Wel laat de woordvoerder weten dat er tweemaal aangifte is gedaan tegen de vrouw: eenmaal van vernieling en mishandeling en eenmaal alleen van mishandeling. Ook dit wordt door de politie verder onderzocht. Volgens hen is er geen verband tussen de autobrand en de vernielingen bij het woonhuis.

Brace ziet dat duidelijk anders. Bij monde van zijn manager laat hij weten: „Het is een volkomen gestoorde vrouw, die in de hele buurt een ravage aanricht.”