’Cats’ vol menselijke kattenkopjes

Met meer dan 20.000 voorstellingen in West End (Londen) en op Broadway (New York) is Cats één van de succesvolste musicals ooit. En dus was het wachten op een filmversie van het verhaal over een bende pratende en zingende katten die op een vuilnisbelt zijn jaarlijkse bal viert. Regisseur Tom Hooper, die eerder de musical Les misérables naar het witte doek vertaalde, was de eerste die interesse toonde. De Brit was tien jaar oud toen hij werd betoverd door het meesterwerk van componist en musicalkoning Andrew Lloyd Webber. „Het voelde alsof ik werd ingewijd in de geheime wereld van katten. Hun kijk op de wereld vond ik fascinerend.”

Hooper nam de gok en haalde met Judi Dench, Ian McKellen, Rebel Wilson, Jennifer Hudson, Idris Elba en de popsterren Taylor Swift en Jason Derulo een absolute topcast aan boord. Maar ondanks alle grote namen werden de eerste trailers van Cats gekraakt. Vooral de vervreemdende kattenlijven - die met de nieuwste technieken van de harde schijf zijn getrokken - veroorzaakten veel ophef onder fans. ’De film lijkt wel een krankzinnig koortsdroomballet’ roeptoeterde de één. ’Waren de makers misschien high van kattenkruid?’ twitterde een ander.

Komisch actrice Rebel Wilson als Jennyanydots.

Rebel Wilson, die in Cats de dikke rode kater Jennyanydots speelt, maakt zich niet druk om alle commotie. „Onbekend maakt onbemind”, zegt de 39-jarige Australische actrice uit Pitch perfect in Londen. „Dat zag je ook bij Avatar waarin regisseur James Cameron een buitenaards volk met de computer had gemaakt. De eerste reacties waren afkeurend, polariserend zelfs. Maar uiteindelijk heeft die film het fantastisch gedaan.”

Wilson is vooral trots op Cats, al was het productieproces een even vreemde als zware ervaring. „Voor de opnames moesten alle acteurs naar ’kattenschool’. Daar leerde een kattenvrouwtje (kattenexpert Sarah Dowling, red.) ons hoe poezen zich bewegen en gedragen. Daarna moesten we elkaar besnuffelen en likken. Ook moesten we naar elkaar miauwen en blazen. Ian McKellen ging helemaal op in zijn rol. Maar ik dacht vaak: waar zijn we mee bezig? Het leek wel zo’n experiment van de dramaschool waar ik wel eens een lampenkap moest uitbeelden. Heel ongemakkelijk.”

Bodysuit

Na de kattenschool volgde voor Rebel Wilson een tweede beproeving. Ze moest acteren in strakke bodysuits vol sensoren die al haar bewegingen doorseinden naar de computer. Waarna animatoren al deze bewegende puntjes omtoverden tot springende en dansende katten.

„Mijn bodysuit scheen nogal door”, lacht Wilson. „Dus voor de zekerheid had ik daaronder nog een yoga-outfit aangetrokken. Dat werkte prima, maar door die pakken én alle draden en batterijen die daartussen zaten, zweette ik als een otter. Mijn openingsnummer duurde vier dagen om te filmen, ik ben geloof ik wel vier kilo afgevallen. En als ik naar het toilet moest, was ik een half uur bezig om de boel uit te krijgen. Een hele operatie, maar het moet gezegd: het resultaat is verbazingwekkend.”

Ook Jennifer Hudson vond de kattenschool en de benauwende pakjes een merkwaardige gewaarwording. Maar de actrice uit Dreamgirls, die in Cats de rol van verstoten glamourpoes Grizabella vertolkt, wachtte nog een derde uitdaging. In de film zingt zij het legendarische Memory, hét muzikale hoogtepunt van de musical.

Jennifer Hudson als Grizabella.

„Nachtenlang heb ik gepiekerd over hoe ik Memory moest zingen”, vertelt Hudson (38). „Ik mocht van regisseur Tom Hooper niet naar andere versies van dit liedje luisteren. Ik moest mijn eigen gevoel erin leggen. Dat is gelukt, maar het was een fysieke én emotionele uitputtingsslag. Binnen twee dagen moest ik dat nummer 35 maal zingen. De eerste dertien keer moest ik alleen maar huilen, zó mooi vind ik dat liedje. Toen zei Tom dat ik mijn emoties beter moest kanaliseren, waarna hij de beste opnames eruit heeft gepikt.”

Eigenwijs

Toch vond Hudson het vertolken van Memory een fantastische ervaring. „Ik presteer nu eenmaal het best onder druk. Soms denk ik wel eens: wat doe ik mezelf aan? Maar ik ben gek op uitdagingen. Ze laten me groeien, als mens én actrice. Daarom ben ik ook trots op Respect, de film over Aretha Franklin die ik momenteel opneem. In mijn hoofd zit ik nu helemaal in de sixties en seventies, want ik sta op en ga naar bed met haar muziek.”

Maar eerst wacht de wereldpremière van Cats in New York. „En mijn katten gaan mee!”, besluit Hudson glunderend. „Na de opnames van de film heb ik twee kittens geadopteerd. Grizabella en Macavity heb ik ze genoemd, naar mijn personage en de schurk uit de film. Voor mijn Instagram wilde ik laatst een foto van ze maken. Maar Macavity liep gewoon het beeld uit, precies zoals het een echte kat betaamt: onafhankelijk, eigenwijs en lak aan de hele wereld.”